  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
МФЦ Ленобласти будут закрыты 1 июля
Сегодня, 9:17
89
lizapoluda

МФЦ Ленобласти будут закрыты 1 июля

0 0

Мера связана с голосованием по поправками Конституцию РФ.

В среду, 1 июня, центры "Мои документы" в Ленинградской области будут недоступны для посетителей. На следующий день после подведения итогов голосования МФЦ заработают в обычном режиме. Информация об этом появилась на  сайте mfc47.ru

Отметим, что все отделения, короче находятся в "желтой" и "красной" зонах по-прежнему будут принимать посетителей с соблюдением "масочного" режима и по предварительной записи на сайте или по телефону определенного филиала.

Ранее мы рассказали о том, что в Волхове изменится расписание автобусов из-за голосования по поправкам в Конституцию.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии