МФЦ Ленобласти будут закрыты 1 июля

Мера связана с голосованием по поправками Конституцию РФ.

В среду, 1 июня, центры "Мои документы" в Ленинградской области будут недоступны для посетителей. На следующий день после подведения итогов голосования МФЦ заработают в обычном режиме. Информация об этом появилась на сайте mfc47.ru

Отметим, что все отделения, короче находятся в "желтой" и "красной" зонах по-прежнему будут принимать посетителей с соблюдением "масочного" режима и по предварительной записи на сайте или по телефону определенного филиала.

Ранее мы рассказали о том, что в Волхове изменится расписание автобусов из-за голосования по поправкам в Конституцию.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области