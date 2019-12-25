В Волхове изменится расписание автобусов из-за голосования по поправкам в Конституцию

Маршрут соединит 2 городских микрорайона

В среду, 1 июля, автобусы, следующие по маршруту №2 в Волхове будут работать по временному расписанию для доставки жителей к пунктам голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщила пресс-служба администрации Волховского района.

Так, для жителей микрорайонов "Плеханово" и "Валим" будет запущен дополнительный маршрут по графику:

10:00, 12:00, 14:00 – от "Плеханово";

10:25, 12:25, 14:25 – от "Валим".

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге открыли для голосования почти 2 тыс. избирательных участков.

Фото: volhovsmi.ru