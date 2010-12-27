В выходные в Ленинградской области +30

Жара и кратковременные дожди ожидаются в Ленобласти на выходных.

В субботу-воскресенье, 28-29 июля, в Ленинградской области по-прежнему будет жарко как на юге. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

В ночь на 28 июля в области будет малооблачная погода, без осадков, температура воздуха +15...+20, ветер восточный и северо-восточный, от 4 до 12 м/с. Днем воздух прогреется до +30, местами возможныг грозы и усиление ветра.

Атмосферное давление существенно не изменится.

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