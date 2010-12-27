Лето в Петербурге: где купаться, как не получить тепловой удар, как вести себя на воде

Piter.TV публикует подробную информацию для горожан о том, как стоит себя вести в жару у воды и в городе. Статья основана на советах специалистов.

В Северную столицу пришла 30-градусная жара, а вместе с тем возросло и число несчастных случаев. Каждый день в сети появляется информация о том, что кто-то утонул, или кому-то стало плохо. В связи с этим Piter.TV рассказывает вам, как стоит себя вести в жару у воды и в городе. Статья основана на советах специалистов.

Где можно и нельзя купаться в Петербурге

Стоит сказать сразу, что в черте города купаться нельзя. По состоянию на 4 июня все водные объекты Петербурга не соответствуют санитарным нормам. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В мае специалисты забрали на проверку воду из 46 озер и рек. Все образцы оказались сильно загрязнены. В частности, требованиям санитарного законодательства не соответствуют река Ижора, Суздальские озера в Выборгском районе; Ольгинский водоем, Колонистский пруд, озеро Разлив, Финский залив, река Нева и озеро Безымянное. Сотрудники Роспотребнадзора категорически не рекомендуют купаться в этих местах и тем более пить из них воду. В противном случае вы можете заразиться гепатитом А, острыми кишечными инфекциями и другими паразитными заболеваниями.

Однако не стоит расстраиваться. На территории Ленобласти еще сохранились озера и водоемы с чистой, пригодной для купания водой. В список Роспотребнадзора попали 15 наименований. В их число входит озеро Павловское (г. Бокситогорск), озеро Донцо (д. Донцо), река Луга (д. Большой Сабск), озеро Коркинское (п. Воейково), озеро Курголовское (г.п. Токсово), Финский залив (д. Выбье), река Луга (г. Кингисепп), озеро Светлое (г.п. Будогощь), река Свирь (г. Лодейное Поле); озеро Толони (г. Луга), река Вуокса (г. Приозерск), озеро Отрадное (п. Плодовое), озеро Раздолинское (п. Сосново), река Плюсса (г. Сланцы), озеро Царицыно (п. Царицыно).

Советы сотрудников МЧС: как вести себя на воде

С наступлением жары число утонувших петербуржцев растет каждый день. В связи с этим сотрудники МЧС в очередной раз призывают горожан быть предельно осторожными во время отдыха на воде. В первую очередь спасатели категорически не рекомендуют купаться в нетрезвом виде и тем более нырять в незнакомых местах. Вы не знаете, что может быть на дне: вдруг бревно или камень. Можно сильно удариться головой и потерять сознание.

Кроме того, отдыхающим не советуют заплывать далеко и играться в воде. Горожан просят следить за своими детьми и купаться только в специально отведенных местах. В случае если в воде свело судорогой ногу, необходимо взяться рукой за пальцы и сильно потянуть ступню на себя.

Советы спасателей: как уберечь себя от теплового удара

Когда на улице жарко, опасность может подстерегать вас не только у воды, но и в городе. Специалисты рассказывают, как уберечь себя от теплового удара в 30-градусную жару.

Сотрудники МЧС рекомендуют в жару пить как можно воды. При этом она должна быть комнатной температуры, чтобы не застудить горло. Об алкогольных напитках в этот период времени стоит забыть. Спиртное нарушает терморегуляцию, вызывает обезвоживание, перегружает сосудистую сеть и миокард. Чтобы остудиться, можно принять прохладный душ или наложить себе на голову или тело холодный компресс.

Одежда в знойные летние дни должна быть легкой. На улице необходимо находиться в тени и надевать головной убор.

Не стоит забывать и о домашних любимцах. Они должны находиться в хорошо проветриваемых помещениях, куда не попадают прямые солнечные лучи. Кроме того, у них в миске всегда должна быть чистая, прохладная вода. Если вы куда-то поехали, не оставляйте животное в автомобиле.

Если же вы увидели, что кому-то стало плохо, не проходите мимо. Помогите человеку и дождитесь вместе с ним скорую помощь.

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