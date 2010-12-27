В выходные петербуржцев ждет мокрый снег и ветер

Днем также будет ливень.

В субботу, 21 сентября, в Петербурге ожидается мокрый снег, ливень и сильный ветер. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

По данным ведомства, температура воздуха ночью упадет до +2 градусов. Днем столбик термометра покажет до +9 градусов. Ветер будет дуть северо-западный, западный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.

Аналогичная ситуация и в воскресенье, 22 сентября. Город прогреется до максимум до +9 градусов. Ожидаются кратковременные дожди.

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