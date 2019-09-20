Японские врачи рассказали, как можно вычислить свое долголетие

Оказалось, что годы своей жизни можно узнать с помощью ходьбы.

Участники российско-японской открытой конференции "Курс на здоровое долголетие в России" рассказали, как можно вычислить свое долголетие. Об этом пишет "Российская газета".

Президент японского Национального центра гериатрии и геронтологии Хидэнори Арая заявил, что сегодня понятие старости и немощности отодвинулось на годы вперед. Люди начали чувствовать себя хорошо даже в преклонном возрасте.

Чтобы это доказать, японские специалисты провели исследование. В течение нескольких лет они следили за скоростью ходьбы людей в возрасте от 60 до 80 лет. Результаты показали увеличение скорости "среднего" человека на 5-10 %. При этом если в 70 лет испытуемый сохранял свой темп ходьбы, то у него были почти 100 % шансы дожить до 80 лет.

Ранее мы писали, что пара из Великобритании отпраздновала 80-летнюю годовщину свадьбы.

Видео: YouTube / Sikana English, VICE News, Channel 4