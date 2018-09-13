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В выходные съемки фильма "Медея" ограничат движение в центре Петербурга
Сегодня, 20:46
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В выходные съемки фильма "Медея" ограничат движение в центре Петербурга

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Ограничения будут действовать 16-17 октября.

В предстоящие выходные в Петербурге пройдут съемки художественного фильма "Медея". В связи с этим движение транспортных средств временно ограничат. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту. 

С 6 утра до 21:00 17 октября движение транспорта по 3-й Советской улице от Дегтярной улицы до Суворовского проспекта будет прекращено. Также с 16:00 16 октября до 21:00 17 октября запрещено будет останавливаться на 2-й и 3-й Советской улицах и на Дегтярной улице. 

В августе появился трейлер "Медеи" Александра Зельдовича. Режиссер переосмысляет классический сюжет древнегреческой мифологии о женщине, доведенной до грани одиночеством и предательством, в современном Израиле и Италии. 

Фото: pexels.com/

Теги: движение, медеи, ограничения, съемки
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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