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nastya960
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В выходные ожидается магнитная буря

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Магнитные бури начнутся с утра в субботу, однако, они будут средней интенсивности.

Магнитная буря обрушится на Землю в выходные 28 и 29 сентября. Об этом сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Магнитные бури начнутся с утра в субботу, однако, они будут средней интенсивности, в воскресенье – относительно слабой. Завершится все в понедельник.

Метеозависимым людям нужно держать под рукой лекарства. Если у человека есть повышенная возбудимость, то стоит пить успокоительное и чаи.

Ранее сильная магнитная буря была зафиксирована в мае.

Видео: YouTube/ Seeker

Теги: магнитная буря
Категории: Лента новостей, Новости России,

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