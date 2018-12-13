На Земле началась мощнейшая за полтора-два года магнитная буря

Событие связано с повышенной солнечной активностью.

На Земле началась самая крупная за полтора-два года магнитная буря. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на слова главного научного сотрудника Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергея Богачева.

Ученый уточнил, что событие связано с повышенной солнечной активностью. В настоящий момент зафиксирована буря третьего уровня, всего их пять. Изменения в магнитном поле Земли пятого уровня встречаются крайне редко, раз в десять-двадцать лет.

Богачев отметил, что активность началась во вторник, 14 мая, около шести часов утра мск. Нормализации магнитного поля Земли стоит ждать не раньше ночи этого же дня.

Специалист предупредил, что магнитная буря может сформировать полярные сияния, а также помехи в радиосвязи. Метеочувствительным людям стоит быть особенно осторожными.

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