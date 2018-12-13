Россия пожаловалась в NASA на запах спирта на борту МКС

Запах почувствовали члены экипажа, когда пристыковались со станцией 3 марта.

Россия направила в NASA вопросы и замечания по поводу выбросов изопропилового спирта в атмосферу МКС. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на слова начальника Центра подготовки космонавтов, Героя России Павла Власова.

Необычный запах почувствовали члены экипажа, когда прилетели на космическую станцию 3 марта. Анализаторы воздуха выявили в атмосфере МКС повышенное содержание изопропилового спирта. Его концентрация составляла около шести миллиграммов на кубический метр.

С Земли поступили указания, включить системы очистки воздуха. В результате концентрацию спирта в воздухе удалось снизить примерно до двух миллиграммов на кубический метр. Стоит отметить, что до стыковки корабля Dragon-2 концентрация составляла десятую долю миллиграмма на кубический метр. После отстыковки — она снизилась.

Ранее SpaceX заявила об уничтожении Crew Dragon во время испытаний на мысе Канаверал.

Видео: YouTube / NASA