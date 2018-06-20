SpaceX заявила об уничтожении Crew Dragon во время испытаний на мысе Канаверал

Возникла внештатная ситуация, которая привела к взрыву на космическом корабле.

Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, сообщила об аварии, которая произошла во время огневых испытаний двигателей космического корабля Crew Dragon (Dragon-2). Об этом пишут "РИА Новости".

Испытания проходили на мысе Канаверал (США). На испытательном стенде произошел сбой, который привел к взрыву и полному уничтожению корабля. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в SpaceX заявляли, что первоначальные тесты проходили успешно, однако последний привел к аварии.

SpaceX совместно с NASA расследуют произошедшее. В пресс-службе Роскосмоса заявили, что корпорация готова помочь Илону Маску в расследовании внештатной ситуации. Однако американец пока не обращался за помощью к российским специалистам.

2 марта SpaceX запустила Crew Dragon к МКС. На следующий день корабль с манекеном на борту пристыковался к МКС и доставил на станцию 90 кг груза. 8 марта Crew Dragon успешно приводнился в Атлантическом океане.

Ранее мы писали, что Илон Маск выбрал первого в мире туриста для полёта вокруг Луны.

Видео: YouTube / SpaceX, NASA, Twitter / Astronut099