В ближайшие выходные на ЗСД полностью закроют несколько съездов

Рабочие займутся ремонтом дорожного покрытия на нескольких участках ЗСД.

В грядущие выходные, 8 и 9 августа, на ЗСД полностью перекроют несколько съездов в связи с плановыми ремонтными работами. Об этом сообщила пресс-служба "Магистрали Северной столицы".

Так, с 00.00 8 августа до 11.00 9 августа закроется въезд с Богатырского проспекта на ЗСД в сторону центра, с 22.00 7 августа до 14.00 9 августа перекроется съезд с ЗСД на Приморский проспект. С того же времени, но до 9 утра 9 августа закроется съезд с ЗСД на Богатырский проспект и разворот для повторного въезда на диаметр в направлении центра. Съехать получится только на Планерную улицу. Кроме того, с 3.00 до 6.00 9 августа перекроют съезд с ЗСД на Автомобильную улицу при движении от КАД.

Отмечается, что рабочие будут ремонтировать дорожное покрытие, а также восстанавливать дорожное обустройство. Информация об ограничениях появится на знаках, информационных щитах и табло. Автомобилистов просят быть внимательнее при выборе маршрута и обращать присматриваться к текущей дорожной ситуации.

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