В выборгском лагере с детьми провели занятия по пожарной безопасности

Им показали познавательный фильм.

Сотрудники отдел надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района провели профилактическое мероприятие в детском оздоровительном лагере "Зеленый остров" города Выборга. Об этом сообщает ОНДиПР Выборгского района.

Инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района совместно с представителями регионального отделения РОССОЮЗСПАС, работниками Государственной противопожарной службы и членами Всероссийского добровольного пожарного общества показали воспитанникам лагеря познавательный фильм по пожарной безопасности.

После просмотра инспекторы провели беседу с детьми в формате вопрос-ответ. Так они узнали, как нужно себя вести в случае пожара, как пользоваться различными огнетушителями, что делать, чтобы не произошло возгорания. Ребята четко запомнили основные правила пожарной безопасности: не разводить костры, не оставлять легкозагораемые предметы вблизи огня, на солнце, не баловаться с огнем. Помимо этого, детям было рассказано о правилах поведения в различных ЧС, об оказании первой медицинской помощи пострадавшим и о том, как пользоваться спасательными средствами.

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