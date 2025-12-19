В ОП напомнили о штрафах за сжигание чучела Масленицы не по правилам

Евгений Машаров напомнил о требованиях противопожарной безопасности.

Нарушение правил пожарной безопасности при сжигании чучела Масленицы в России грозит штрафом в размере до 400 тысяч рублей. Соответствующими данными поделился с журналистами информационного агентства "ТАСС" член комиссии Общественной палаты страны по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Эксперт добавил, что масленичная неделя в 2026 году на территории нашего государства начнется 16 февраля и завершится Прощенным воскресеньем 22 февраля. Специалист пояснил, что для первого такого нарушения власти могут вынести человеку предупреждение.

Есть наказание за нарушение правил пожарной безопасности. Если никто не пострадал, но жгли чучело не по правилам, то размер штрафа для граждан составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей; для должностных - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей; для ИП - от 40 тыс. до 60 тыс. рублей; для организаций - от 300 тыс. до 400 тыс. рублей. Евгений Машаров, эксперт

В том случае, если сожжение чучела привело к пожару и пострадавшим, то штраф для граждан увеличится до 40-50 тысяч рублей; для должностных лиц - до 80-100 тысяч рублей; для индивидуальных предпринимателей - до 90-110 тысяч рублей, а для организаций - до 800 тысяч рублей. При условии, что возгорание привело к жертвам, то организатору такого мероприятия могут выписать штраф в размере до двух миллионов рублей, а работу ИП и юридического лица приостановить на срок до 90 суток. Если причиной трагедии стало физическое лицо, то оно станет фигурантом расследование по статье 118 УК РФ. Там прописан штраф до 80 тысяч рублей, а также исправительные работы до двух лет, ограничение свободы до трех лет или арест гражданина до полугода.

Важно помнить о том, что в России запрещается разводить костер при ветреной погоде, а также в районах, на территории которых введен особой противопожарный режим. Также после сожжения чучела очаг должен быть засыпан землей, песком или залито водой до полного прекращения на объекте горения.

Фото: pxhere.com