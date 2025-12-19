В ОП назвали сферы, где применение нейросетей недопустимо

Эксперт уточнил, что не во всех направлениях общественных отношений может быть законодательно ограничено использование ИИ.

Нейросети на российской территории недопустимо использовать в избирательной системе, а также в некоторых случаях при принятии решений в сфере здравоохранения, инвестиций и судопроизводства. Соответствующими данными поделился с журналистами информационного агентства "ТАСС" член комиссии Общественной палаты страны по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Эксперт добавил, что в ходе работы над рамочным соглашением по федеральному законопроекту важно обращать внимание на то, что что выборы любого уровня власти, в финансовой сфере, особенно в части предоставления инвестиционных рекомендаций и принятия решений, в медицине по части предоставления медицинского заключения, а также уголовном судопроизводстве в части выводов следствия о достаточности степени и вины подозреваемого, технологии искусственного интеллекта не могут быть использованы на текущем этапе развития.

Не исключаю, что органы государственной власти предложат дополнительные направления, поскольку, несмотря на продвинутость и относительную дешевизну технологий ИИ, в случае ошибочного результата встает вопрос ответственности и возмещения ущерба. Евгений Машаров, эксперт

Евгений Машаров в поддержал позицию Верховного суда России, который ранее признал неправомерность использования технологий ИИ в предвыборной агитации. Однако в части сфер общественной жизни важно регламентировать работу нейросетей, в каком объеме разрешено их вводить, каким уполномоченным органам можно это делать.

Фото: Piter.tv