В Выборге продолжается акция "Возвращенная книга"

МАУК "Центральная городская библиотека А. Аалто" напоминает, что до конца августа действует акция "Возвращенная книга". Это значит, что должники могут вернуть книги без штрафных санкций и упреков библиотекарей. Сотрудники очень просят вернуть библиотечные экземпляры, потому что они нужны и другим читателям.
Также всех желающих приглашают на мероприятия и выставки, проходящие в июле.
Уже завтра,18 июля, в 17.30 состоится презентация книги Светланы Евстафьевой "Я с планеты Апрель" (12+).
В следующую среду, 25 июля в 18.00 пройдет лекция "Принципы формирования пространства квартиры" в рамках выставки "Культура быта. Север" (12+)
Также представлены:
- Книжно-иллюстративная выставка "Древний Выборг. Сплетение времён" (6+). Выставка посвящена 725-летию со времени основания Выборгской крепости (1293 г.) и 615-летию обретения Выборгом статуса города (1403 г.).
- Выставка "История муниципального управления в Выборге" (к 615-летию дарования Выборгу городских привилегий). Автор - Эльга Николаевна Абакшина (историк, краевед, переводчик) (6+).
- В читальном зале представлена выставка документов из фондов ГКУ "Ленинградский областной архив в г. Выборге" в части истории музея-заповедника "Парк Монрепо" (12+).
- В лекционном зале можно посетить выставку предметного дизайна "Культура быта. Север" (0+).
- В галерее лекционного зала – персональная выставка работ петербургской художницы Анны Кунаевой "Город"(6+).
Фото: Выборгская библиотека Алвара Аалто/ ВК