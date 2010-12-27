В Выборге продолжается акция "Возвращенная книга"

Также в выборгской библиотеке А. Аалто в июле планируется множество других интересных мероприятий.

МАУК "Центральная городская библиотека А. Аалто" напоминает, что до конца августа действует акция "Возвращенная книга". Это значит, что должники могут вернуть книги без штрафных санкций и упреков библиотекарей. Сотрудники очень просят вернуть библиотечные экземпляры, потому что они нужны и другим читателям.

Также всех желающих приглашают на мероприятия и выставки, проходящие в июле.

Уже завтра,18 июля, в 17.30 состоится презентация книги Светланы Евстафьевой "Я с планеты Апрель" (12+).

В следующую среду, 25 июля в 18.00 пройдет лекция "Принципы формирования пространства квартиры" в рамках выставки "Культура быта. Север" (12+)

Также представлены:

Книжно-иллюстративная выставка "Древний Выборг. Сплетение времён" (6+). Выставка посвящена 725-летию со времени основания Выборгской крепости (1293 г.) и 615-летию обретения Выборгом статуса города (1403 г.).

Выставка "История муниципального управления в Выборге" (к 615-летию дарования Выборгу городских привилегий). Автор - Эльга Николаевна Абакшина (историк, краевед, переводчик) (6+).

В читальном зале представлена выставка документов из фондов ГКУ "Ленинградский областной архив в г. Выборге" в части истории музея-заповедника "Парк Монрепо" (12+).

представлена выставка документов из фондов ГКУ "Ленинградский областной архив в г. Выборге" в части истории музея-заповедника "Парк Монрепо" (12+). В лекционном зале можно посетить выставку предметного дизайна "Культура быта. Север" (0+).

можно посетить выставку предметного дизайна "Культура быта. Север" (0+). В галерее лекционного зала – персональная выставка работ петербургской художницы Анны Кунаевой "Город"(6+).

Фото: Выборгская библиотека Алвара Аалто/ ВК