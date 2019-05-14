В выборгской межрайонной больнице стало больше специалистов колл-центра

Время вызова врача на дом сократится.

В выборгской межрайонной больнице стало больше сотрудников колл-центра: добавить специалистов просила администрация МО "Выборгский район" у комздрава Ленобласти. Кадровое пополнение осуществили для того, чтобы жители Выборга могли вызвать врача на дом в кратчайшие сроки.

С восемью (вместо пяти) специалистами время вызова врача на дом сократилось. Сотрудники колл-центра отвечают на звонки пациентов по номерам 8(81378) 67-001 и 8(81378) 362-74 с 8.00 до 18.00 с понедельника по пятницу и по номерам 8(81378) 34-687 и 8(81378) 22-925 с 9.00 до 16.00 с понедельника по пятницу.

Отмечается, что больница получает около сотни вызовов врача на дом ежедневно. До пандемии коронавируса и возросшего числа заболеваний вызовов было не больше 50. Возросла нагрузка и на персонал поликлиники, и на сотрудников станции скорой помощи, забирающих больных из самых разных районов области.

Ранее мы рассказывали, что в Выборге продолжается санитарная обработка подъездов.

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