В выборгской гимназии внедрили новые технологии

В новом учебном году гимназистам приготовили новый класс.



1 сентября в выборгской гимназии был торжественно открыт новый кабинет в рамках реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда".

В классе есть интерактивная доска и планшеты, ноутбуки. Изучать русский язык пятиклассники будут, используя современные цифровые технологии.

Директор гимназии Марина Петрова выразила слова благодарности губернатору региона за выделение средств на создание в учреждении условий для современной цифровой образовательной среды.

После пандемии, когда пришлось работать в онлайне, я уверен, что компьютерные технологии помогут нам не только не отстать в обучении, но и сделать его более качественным, более удобным и более современным. Роман Марков, первый заместитель председателя правительства Ленинградской области, куратор Выборгского района.

Роман Марков также отметил, что Ленинградская область является одним из передовых регионов в Российской Федерации по реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда".

Ранее мы написали о том, что в Выборге строительство на Красноармейской, 12 идет полным ходом.

Фото: администрация МО "Выборгский район" ЛО