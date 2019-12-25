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В выборгской гимназии внедрили новые технологии
Сегодня, 12:14
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Veskathy

В выборгской гимназии внедрили новые технологии

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В новом учебном году гимназистам приготовили новый класс.


1 сентября в выборгской гимназии был торжественно открыт новый кабинет в рамках реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда".

В классе есть интерактивная доска и планшеты, ноутбуки. Изучать русский язык пятиклассники будут, используя современные цифровые технологии. 

Директор гимназии Марина Петрова выразила слова благодарности губернатору региона за выделение средств на создание в учреждении условий для современной цифровой образовательной среды.

После пандемии, когда пришлось работать в онлайне, я уверен, что компьютерные технологии помогут нам не только не отстать в обучении, но и сделать его более качественным, более удобным и более современным.

Роман Марков, первый заместитель председателя правительства Ленинградской области, куратор Выборгского района.

Роман Марков также отметил, что Ленинградская область является одним из передовых регионов в Российской Федерации по реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда". 

Ранее мы написали о том, что в Выборге строительство на Красноармейской, 12 идет полным ходом.

Фото: администрация МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, гимназия, цифровая образовательная среда
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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