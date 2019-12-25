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В Выборге строительство на Красноармейской, 12 идет полным ходом
Сегодня, 15:37
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Veskathy

В Выборге строительство на Красноармейской, 12 идет полным ходом

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Ожидается, что к началу зимы здание подведут под крышу, будет выполнена его наружная отделка.

На пересечении улиц Крепостной и Красноармейской продолжается строительство. Об этом сообщает газета "Выборг". В данный момент проходит строительство дома, известного как дом Поссе. 

В качестве инвестора проекта выступает ООО "Выборг-инвест". По словам владельца организации Никиты Малороссиянцева, в здании будет кафе, сувенирные магазины и другие заведения туристической направленности. К зиме будет завершено строительство и внешняя отделка. 

Напомним, что реконструкция утраченного участка Старого города предполагает возведение нового многофункционального культурного центра, включающего в себя выставочный зал, театр, коммерческие помещения, а также благоустройство прилегающих улиц, реконструкцию инженерных коммуникаций и реставрацию восьми зданий старого фонда.

Ранее мы сообщили о том, что Советский отпраздновал День поселка.

Фото: газета "Выборг"

Теги: выборг, квартал сета солберга
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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