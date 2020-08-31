Советский отпраздновал День поселка

Праздничные мероприятия прошли на центральной площади поселения.

От имени главы муниципального образования "Выборгский район" Дмитрия Никулина и главы районной администрации Геннадия Орлова жителей поздравил первый заместитель главы администрации Владимир Рошкович. Он пожелал поселку продолжать уверенное развитие, а местным жителям – успехов и процветания.

Благодаря совместным усилиям, в рамках национального проекта "Формирование комфортной городской среды", в этом году в Советском установлена современная и комфортная детская игровая площадка, а также продолжается благоустройство других поселений муниципального образования. Уверен, что ваша территория будет планомерно и гармонично развиваться по всем направлениям.

В торжественной части жителей поздравляли представители местной власти и законодательного собрания Ленинградской области. Самым инициативным вручили благодарственные письма и грамоты за творческие заслуги, добросовестный труд, развитие системы гражданского и патриотического воспитания молодежи.

В завершение праздника гостей и жителей Советского ждала культурная программа с участием творческих коллективов.