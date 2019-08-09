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В Выборге впервые покажут болиды SMP Racing
Сегодня, 13:34
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nastya960

В Выборге впервые покажут болиды SMP Racing

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На мероприятии выступит гонщик Виталий Петров.

В воскресенье, 15 марта, на Красной площади в Выборге состоится презентация болидов команды SMP Racing. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборга.

Гости смогут увидеть спортпрототип BR1, разработанный российской компанией BR Engineering совместно с известным итальянским автоконцерном Dallara. На этом болиде гонщик Виталий Петров заняла третье место на легендарном 24-х часовом марафоне "Ле Ман". Также на площади представят болид серии Formula GP3.

На мероприятии выступит Виталий Петров.

SMP Racing является самой масштабной и наиболее успешной автоспортивной программой в России.

В прошлом году Russian Endurance Challenge выиграл экипаж Виталия Петрова.

Фото: пресс-служба администрации

Теги: болид, красная площадь выборга
Категории: Лента новостей, Выборг,

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