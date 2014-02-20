В небе над Ленобластью запечатлели удивительно яркий болид

В Ленинградской области заметили удивительное явлениеhttps://piter.tv/event/kogda_sneg_v_spb/

В ночном небе над Сосновым Бором пронесся яркий метеор, который дополнило северное сияние. Об этом сообщили в телеграм-канале "Астрофотоболото".

Пожалуй, это лучший камень в моей шкатулке. Много насмотрено, но вот таких удивительных - не очень много, еще реже они попадают в центр кадра. Катя Стрельникова, фотограф

Охотнице за северным сиянием Кате Стрельниковой удалось запечатлеть это редкое и красивое событие. По ее словам, на мгновение местность озарил яркий свет, который затем исчез. От метеора в небе остался дымный след.

Ранее сообщалось, что в Петербург 23 ноября атмосферный фронт принесет снег.

Видео: Телеграм / "Астрофотоболото" (Катя Стрельникова)