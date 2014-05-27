В Петербург 23 ноября атмосферный фронт принесет снег

Синоптик назвал такую погоду "ненастной", так как при этом ночью в Петербурге будет -5..-7 градусов, а днём -1..-3 градуса.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода ожидается в городе на этой неделе, и когда в Северной столице выпадет снег.

Все изменения в погоде нашего региона начнутся в ночь на 23 ноября, когда с запада приблизится циклон. Атмосферный фронт принесет снег, утром и днём местами сильный, усиление южного ветра до 7-12 м/с, в порывах до 15-17 м/с, в отдельных районах метель. Александр Колесов

Синоптик назвал такую погоду "ненастной", так как при этом ночью в Петербурге будет -5..-7 градусов, а днём -1..-3 градуса. Оттепель возможна только в четверг, но и то только на юго-западе Ленобласти.

В дальнейшем в Петербурге ожидается сохранение зимней погоды со снегом и отрицательными температурами.

Фото: Piter.tv