Russian Endurance Challenge выиграл экипаж Виталия Петрова

Гонка проходила 24 августа на подмосковном автодроме Moscow Raceway.

В рамках 4-часового соревнования состязались экипажи класса GT и спорт-прототипы CN. Russian Endurance Challenge (REC) начался вечером, а завершился ближе к ночи – автомобили финишировали при свете фар.

Квалификацию и первое место выиграла команда Capital Racing Team, за которую выступают Денис Ременяко и Виталий Петров. На 11 кругов от них отстала команда "Три богатыря" – Сергей Столяров, Владимир Драгунов и Анатолий Щетков. С результатом в 63 круга гонку завершила команда VRC-Team Евгения Леонова и Микеля Аскона,

В классе CN тройка победителей расположилась следующим образом – Crazy Idea Motorsport, STI Club и команда КБ 527.

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