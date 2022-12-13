В вестибюле станции никто не пострадал.

В вестибюле станции метро "Каширская" в Москве вспыхнул пожар. Соответствующей информацией с журналистами поделилась пресс-служба регионального управления МЧС. В настоящее время экстренное ведомство смогло ликвидировать открытое горение в вестибюле подземки, которая на текущий момент находится на реконструкции. Сигнал о происшествии поступил в 11:57 утра. По предварительной информации, воспламенился кабель в бухтах.

Площадь пожара 15 квадратных метров. Принятыми мерами в 12.47 открытое горение ликвидировано. Выведено порядка 70 человек. Сведений о пострадавших не поступало. пресс-служба ГУ МЧС по столице

Департамент по транспорту уточнил, что движение с Каширского шоссе на улицу Маршала Шестопалова временно перекрыто из-за возгорания районе станции метро. Чиновники просят автомобилистов выбирать пути объезда.

На Балтийской улице утром 12 пожарных тушили "трешку".

Фото и видео: Telegram / На видео видно