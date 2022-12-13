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На Балтийской улице утром 12 пожарных тушили "трешку"
Сегодня, 11:57
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На Балтийской улице утром 12 пожарных тушили "трешку"

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Огонь охватил площадь 0,5 "квадратов". Пожарные потушили пламя за час.

Утром в субботу, 28 января, в Кировском районе произошел пожар в жилом доме. На улице Балтийской, 2/14, вспыхнула "трешка". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧс по региону. 

Информация о возгорании поступила диспетчеру в   10:40. Бороться с огнем отправились 12 спасателей и три спецмашины. 

Огонь охватил площадь 0,5 "квадратов". Пожарные потушили пламя за час.

Сведения о пострадавших не поступали. Причина случившегося уточняется.

Ранее на Piter.tv: в субботу ночью автомобиль влетел в двери ночного клуба около станции "Ладожская".

Фото: Piter.tv

Теги: балтийская улица, горела трехкомнатная квартира, мчс, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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