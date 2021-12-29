В вестибюле будущей станции "Путиловская" нашли снаряд времен Великой Отечественной войны

Территорию оцепили силами полиции и работников компании.

Во вторник, 15 февраля, в ходе работ в вестибюле будущей станции "Путиловская" машинист экскаватора Хуршед Джураев обнаружил неразорвавшийся артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны во время работ, сообщили в "Метрострое".

Работы на участке приостановили, эвакуировали персонал и вызвали экстренные службы. Сначала на место прибыл отряд разминирования Росгвардии, затем прибыла группа саперов Северо-Западного военного округа Минобороны: снаряд обезвредили и вывезли.

Накануне мы писали, что специалисты ОМОН Росгвардии Петербурга обследовали крупный снаряд времен войны.

Фото: Метрострой Северной столицы / Телеграм