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В вестибюле будущей станции "Путиловская" нашли снаряд времен Великой Отечественной войны
Сегодня, 12:58
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В вестибюле будущей станции "Путиловская" нашли снаряд времен Великой Отечественной войны

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Территорию оцепили силами полиции и работников компании.

Во вторник, 15 февраля, в ходе работ в вестибюле будущей станции "Путиловская" машинист экскаватора Хуршед Джураев обнаружил неразорвавшийся артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны во время работ, сообщили в "Метрострое".

Работы на участке приостановили, эвакуировали персонал и вызвали экстренные службы. Сначала на место прибыл отряд разминирования Росгвардии, затем прибыла группа саперов Северо-Западного военного округа Минобороны: снаряд обезвредили и вывезли.

Накануне мы писали, что специалисты ОМОН Росгвардии Петербурга обследовали крупный снаряд времен войны.

Фото: Метрострой Северной столицы / Телеграм

Теги: петербург, путиловская, снаряд времен вов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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