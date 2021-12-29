Специалисты ОМОН Росгвардии Петербурга обследовали крупный снаряд времен войны

Боеприпас с использованием спецтехники вывезут на полигон для уничтожения военные саперы.

Петербургские специалисты ОМОН Росгвардии обследовали крупный снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по СПб и ЛО.

Сегодня в дежурную часть Главного управления Росгвардии поступило сообщение, что напротив ТРК на улице Васи Алексеева, 6, на территории одного из предприятий обнаружили предмет, похожий на большой боеприпас. На место выехали сотрудники группы разминирования ОМОН. Установлено, что находка является 203-миллиметровым снарядом времен Великой Отечественной войны, массой более 100 килограммов.

Боеприпас оставили на месте обнаружения под охраной полиции до приезда саперов, которые вывезут находку на полигон.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО