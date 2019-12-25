В вентиляции квартиры дома на Васильевском острове нашли таинственные кости

Их происхождение пока не установлено.

Накануне в полицию Василеостровского района обратился житель республики Бурятия, проживающий в Северной столице. Как стало известно Piter.tv, 22-летний молодой человек, временно снимающий квартиру на улице Беринга, 26 июня обнаружил неожиданную находку во время чистки вентиляции над ванной. Найдены были кости, которые напоминали заявителю детские.

Полиция зафиксировала за крышкой пять костей, происхождение которых пока не установлено. Этим займутся сотрудники морга на Екатерининском проспекте.

Ранее мы сообщали, из-за чего накануне торговый комплекс "Шкиперский молл" на Васильевском острове пришлось эвакуировать.

Фото: Piter.tv