Петербуржец дважды рассказал, что "заминировал" ТК. Он забыл представиться и перезвонил

Вежливого горожанина ищет полиция.

В минувшую пятницу торговый комплекс "Шкиперский молл" на Васильевском острове пришлось эвакуировать. Как стало известно Piter.tv, 26 июня в дежурную часть с мобильного телефона позвонил неизвестный, который сообщил о "минировании" ТК. Спустя два часа повторный звонок с этого же номера с таким же посылом случился снова, только звонивший представился 40-летним петербуржцем, который, как выяснилось позже, проживает на Невском проспекте.

Как требует безопасность в данном случае, 750 человек на время проверки торгового комплекса пришлось эвакуировать. Добавляет неожиданности в ситуацию то, что повторный звонок в полицию с "раскрывшимся" минёром случился после проверки ТК на опасные предметы и вещества, которых обнаружено не было.

Полиция разыскивает мужчину, фамилию, имя и отчество которого произнес минёр.

Ранее мы сообщали о том, что мужчину с проломленной головой нашли у метро "Звенигородская". Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Фото: pxfuel.com