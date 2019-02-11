Мужчину с проломленной головой нашли у метро "Звенигородская"

Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

В субботу, 27 июня, стало известно полицейские пытаются найти неизвестного, который проломил голову мужчине у метро "Звенигородская". Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Известно, что врачи поспешили на место практически сразу после обнаружения раненого и госпитализировали его в ближайшее НИИ скорой помощи. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства устанавливаются. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

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