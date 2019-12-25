  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти мать нашла бездыханное тело 3-месячного сына
Сегодня, 9:32
404
Alena_Zinovieva

В Ленобласти мать нашла бездыханное тело 3-месячного сына

0 0

Накануне у мальчика была температура 38 градусов.

Ночью 21 июня в полицию Всеволожского района Ленобласти обратилась жительница Петербурга и сообщила о смерти 3-месячного сына. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Женщина рассказала, что все произошло на даче в деревне Куйвози в СНТ "Карасары". Вечером у мальчика была температура 38 градусов. Мать решила не вызывать врачей, поскольку думала, что у сына режутся зубки.

Около 03:40 женщина обнаружила, что ее ребенок не дышит. В 05:10 скорая помощь констатировала смерть младенца. Семья, в которой проживал малыш, полная и благополучная.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Петербурге годовалый малыш выпал из окна четвертого этажа.

Фото: pixabay.com

Теги: дети, мать, температура
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии