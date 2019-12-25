В Ленобласти мать нашла бездыханное тело 3-месячного сына

Накануне у мальчика была температура 38 градусов.

Ночью 21 июня в полицию Всеволожского района Ленобласти обратилась жительница Петербурга и сообщила о смерти 3-месячного сына. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Женщина рассказала, что все произошло на даче в деревне Куйвози в СНТ "Карасары". Вечером у мальчика была температура 38 градусов. Мать решила не вызывать врачей, поскольку думала, что у сына режутся зубки.

Около 03:40 женщина обнаружила, что ее ребенок не дышит. В 05:10 скорая помощь констатировала смерть младенца. Семья, в которой проживал малыш, полная и благополучная.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Петербурге годовалый малыш выпал из окна четвертого этажа.

Фото: pixabay.com