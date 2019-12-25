В велопробеге по Дороге Жизни приняли участие 400 петербуржцев

Велопробег был приурочен

Накануне, 22 августа, по Дороге Жизни прошел первый масштабный велопробег, приуроченный ко Дню Государственного флага РФ.

В пробеге на 42 километра поучаствовали 400 велосипедистов. Путь начался от Триумфальных пилонов в честь защитников Ленинграда и завершился у мемориала "Разорванное кольцо". Петербуржцы возложили цветы на памятники, которые встречались на пути, а также убрали территорию.

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Фото: pixabay