Губернатор перераспределил обязанности между вице-губернаторами

Распоряжение вступит в силу с первого сентября.

На сайте Смольного появился подписанный губернатором Петербурга документ, согласно которому Беглов распределил обязанности между вице-губернаторами.

С 1 сентября распоряжение вступит в силу: так, Александр Бельский начнет курировать комитет по молодежной политике, комитет по печати и взаимодействию со СМИ, а также комитет территориального развития Петербурга и отдел по связям с религиозными объединениями.

Вице-губернатор Ирина Потехина теперь будет отвечать за комитет по образованию, а также за работу архивного комитета и комитета по делам записи актов гражданского состояния. Помимо этого вице-губернатор Владимир Княгин займется работой комитета по науке и высшей школе, а также комитета по труду и занятости населения.

Ранее мы писали, что в Петербурге анонимные "минёры" атаковали более 300 магазинов, больниц и парков.

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