В воскресенье, 16 августа, стало известно о том, что в вагоне петербургского метро во время драки распылили перцовый баллончик. Об этом сообщают горожане в соцсетях.
Инцидент произошел в вагоне на станции метро пл. Александра Невского.
Ребята подрались между собой и панк распрыскал перцовый баллончик на весь вагон
Настя Чугунова
О пострадавших не сообщается.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге закрывали станцию метро "Проспект Просвещения".
Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Настя Чугунова
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