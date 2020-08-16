О пострадавших не сообщается.

В воскресенье, 16 августа, стало известно о том, что в вагоне петербургского метро во время драки распылили перцовый баллончик. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Инцидент произошел в вагоне на станции метро пл. Александра Невского.

Ребята подрались между собой и панк распрыскал перцовый баллончик на весь вагон Настя Чугунова

О пострадавших не сообщается.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге закрывали станцию метро "Проспект Просвещения".

Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Настя Чугунова