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В вагоне петербургского метро во время драки распылили перцовый баллончик

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О пострадавших не сообщается.

В воскресенье, 16 августа, стало известно о том, что в вагоне петербургского метро во время драки распылили перцовый баллончик. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Инцидент произошел в вагоне на станции метро пл. Александра Невского.

Ребята подрались между собой и панк распрыскал перцовый баллончик на весь вагон

Настя Чугунова

О пострадавших не сообщается.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге закрывали станцию метро "Проспект Просвещения".

Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Настя Чугунова

Теги: распылили перцовый баллончик, станция метро пл александра невского
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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