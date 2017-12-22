В минувшую субботу, 15 августа, в Петербурге закрывали станцию метро "Проспект Просвещения". Об этом сообщают горожане в соцсетях.
По словам петербуржцев, на станции было задымление.
Ощущается запах дыма. Говорят что-то произошло с последним вагоном в сторону Парнас.
Валерия Дворецкая
Однако в метрополитене заявили, что станция закрывалась по техническим причинам. Отмечается, что станция была закрыта на вход и выход в 20:33.
Известно, что через 12 минут "Проспект Просвещения" возобновила работу в штатном режиме.
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