Пассажиры, которые находились в метрополитене в момент случившегося, рассказали, что почувствовали запах дыма.

В минувшую субботу, 15 августа, в Петербурге закрывали станцию метро "Проспект Просвещения". Об этом сообщают горожане в соцсетях.

По словам петербуржцев, на станции было задымление.

Ощущается запах дыма. Говорят что-то произошло с последним вагоном в сторону Парнас. Валерия Дворецкая

Однако в метрополитене заявили, что станция закрывалась по техническим причинам. Отмечается, что станция была закрыта на вход и выход в 20:33.

Известно, что через 12 минут "Проспект Просвещения" возобновила работу в штатном режиме.

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