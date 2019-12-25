Петербуржец заплатит 3 тысячи рублей за оскорбление работника метрополитена

Инцидент произошел в июле 2024 года.

Петербуржца оштрафовали за оскорбление работника метрополитена. Об этом рассказали в прокуратуре петербургского метрополитена.

Установлено, что 22 июля 2024 года мужчина, находясь в вестибюле станции "Проспект Просвещения", публично оскорбил сотрудника петербургского метро, унизив его честь и достоинство.

Прокурор Петербургского метрополитена возбудил в отношении правонарушителя дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление), по результатам его рассмотрения виновному лицу назначен административный штраф в размере 3 тысяч рублей.

Ранее петербурженку оштрафовали за унизительные голосовые сообщения.

Фото: Piter.tv