Законопроект может начать действовать со следующего года.

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию. Это произойдет уже в первой половине 2021 года по предложению Валентины Матвиенко. Об этом сообщили "Известия".Данные предоставили члены комитета СовФеда по бюджету и финансовым рынкам. Расценки по регионам будут выровнены в среднем по стране по 3,4 рублей за киловатт-час.

Стоимость электроэнергии там, где тарифы меньшего этого значения, не повысится. В убыточных субъектах это позволит снизить стоимость ресурса на 50%. На реализацию программы чиновники привлекут государственное субсидирование.

Напомним, что сейчас наиболее высокие тарифы на электроэнергию зафиксированы на Камчатке, в Магадане и на Чукотке. Там за киловатт-час придется отдать по восемь рублей. Самые низкие тарифы - в Иркутске (менее одного рубля). Разброс стоимости негативно сказывается на привлечение инвестиций в регионы.Сейчас каждый регион может самостоятельно устанавливать стоимость электроэнергии.

Ранее Матвиенко раскритиковала темпы газификации в России.

