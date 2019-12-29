Матвиенко раскритиковала темпы газификации в России

Это, если что, 1% в год

Главе Совета Федерации Валентине Матвиенко не нравится, что в газодобывающей стране темпы газификации составляют 1% в год. Об этом пишет "Интерфакс".

Матвиенко критикует механизм совместной ответственности "Газпрома" и властей регионов. Она считает, что он не работает.

По её данным, только девять субъектов России выполняют свои обязательства в рамках программы.

- Предлагайте жизнеспособные механизмы, — призвала глава Совета Федерации.

И добавила, что губернаторы вынуждены подписывать те программы, которые им дают, а нужны "практические вещи".

Ранее Песков пояснил, как оценивать эффективность работы сенаторов.

Видео: YouTube / Совет Федерации