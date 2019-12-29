Матвиенко раскритиковала темпы газификации в России

Главе Совета Федерации Валентине Матвиенко не нравится, что в газодобывающей стране темпы газификации составляют 1% в год. Об этом пишет "Интерфакс".
Матвиенко критикует механизм совместной ответственности "Газпрома" и властей регионов. Она считает, что он не работает.
По её данным, только девять субъектов России выполняют свои обязательства в рамках программы.
- Предлагайте жизнеспособные механизмы, — призвала глава Совета Федерации.
И добавила, что губернаторы вынуждены подписывать те программы, которые им дают, а нужны "практические вещи".
Ранее Песков пояснил, как оценивать эффективность работы сенаторов.
Видео: YouTube / Совет Федерации
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