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Песков пояснил, как оценивать эффективность работы сенаторов

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Количество законопроектов - не главное

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, количество внесённых в парламент законопроектов не может быть главным критерием оценки эффективности членов Совета Федерации.

Песков комментировал награждение медалью "За заслуги перед Отчеством" сенатора Сулеймана Геремеева. На счету у парламентария от Чечни почти нет внесённых законопроектов.

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что сенатор может помогать коллегам в разработке законов.

- Любой сенатор может принимать активное участие в разработке тех или иных инициатив, которые дальше уже инициируются другими сенаторами, - сказал пресс-секретарь президента.

Поэтому судить исключительно по собственным нельзя, считает Песков.

Ранее он заявил, что в Кремле обеспокоены задержанием журналистов Sputnik в Турции.

Теги: песков, совет федерации, чечня
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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