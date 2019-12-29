Песков пояснил, как оценивать эффективность работы сенаторов

Количество законопроектов - не главное

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, количество внесённых в парламент законопроектов не может быть главным критерием оценки эффективности членов Совета Федерации.

Песков комментировал награждение медалью "За заслуги перед Отчеством" сенатора Сулеймана Геремеева. На счету у парламентария от Чечни почти нет внесённых законопроектов.

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что сенатор может помогать коллегам в разработке законов.

- Любой сенатор может принимать активное участие в разработке тех или иных инициатив, которые дальше уже инициируются другими сенаторами, - сказал пресс-секретарь президента.

Поэтому судить исключительно по собственным нельзя, считает Песков.

Ранее он заявил, что в Кремле обеспокоены задержанием журналистов Sputnik в Турции.