В Кремле обеспокоены задержанием журналистов Sputnik в Турции

Хотят, чтобы журналистам не мешали работать там

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков надеется, что российские СМИ в Турции "больше не столкнутся с подобными ситуациями". Он считает, что в Турции должна сложится обстановка, когда журналисты не будут испытывать ограничений в своей работе.

- Мы, надеемся, что представители СМИ, тем более те, кто работает на российские СМИ, не будут испытывать каких-либо ограничений, - сказал Песков.

О задержании в Анкаре трех журналистов Sputnik Турция стало известно 1 марта. Был задержан и главный редактор агентства.

Инцидент произошёл после того, как неизвестные попытались проникнуть в дома журналистов, оскорбляя их.

Позже была опубликована информация об освобождении троих из четырех задержанных.

Ранее Турция заявила об уничтожении российских "Панцирей" и "Буков".