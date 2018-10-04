Также специалисты завершили работы по сборке срубов Усадебных дома и Библиотечного флигеля в "Парке Монрепо".

Реставраторы завершают работы по восстановлению 11 изразцовых печей из усадьбы Монрепо времен ее владельца Людвига Николаи. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Специалисты уже завершили работы по сборке срубов Усадебных дома и Библиотечного флигеля в "Парке Монрепо". Здания прошли усадку до проектных отметок, и реставраторы приступили к внутренним отделочным работам.

В мастерских завершаются работы по реставрации декора и предметов интерьера. Интерьеры воссоздают по историческим чертежам и фотографиям.

Главная задача реставраторов – максимально приблизить усадьбу к облику, который у нее был несколько веков назад. Владимир Цой, председатель комитета по сохранению культурного наследия

Ранее мы писали, что в конце ноября жительница Выборга подарила музею-заповеднику "Парк Монрепо" две изразцовые печи гончарного завода Або начала ХХ века.

Фото: ВКонтакте / Музей-заповедник "ПАРК МОНРЕПО"