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Реставраторы завершают работы по восстановлению 11 изразцовых печей из усадьбы Монрепо
Сегодня, 17:18
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Реставраторы завершают работы по восстановлению 11 изразцовых печей из усадьбы Монрепо

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Также специалисты завершили работы по сборке срубов Усадебных дома и Библиотечного флигеля в "Парке Монрепо".

Реставраторы завершают работы по восстановлению 11 изразцовых печей из усадьбы Монрепо времен ее владельца Людвига Николаи. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти. 

Специалисты уже завершили работы по сборке срубов Усадебных дома и Библиотечного флигеля в "Парке Монрепо". Здания прошли усадку до проектных отметок, и реставраторы приступили к внутренним отделочным работам. 

В мастерских завершаются работы по реставрации декора и предметов интерьера. Интерьеры воссоздают по историческим чертежам и фотографиям. 

Главная задача реставраторов – максимально приблизить усадьбу к облику, который у нее был несколько веков назад.

Владимир Цой, председатель комитета по сохранению культурного наследия 

Ранее мы писали, что в конце ноября жительница Выборга подарила музею-заповеднику "Парк Монрепо" две изразцовые печи гончарного завода Або начала ХХ века.

Фото: ВКонтакте / Музей-заповедник "ПАРК МОНРЕПО"

Теги: главная усадьба монрепо, печи, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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