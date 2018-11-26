Жительница Выборга подарила "Монрепо" изразцовые печи начала ХХ века

Печи будут экспонироваться в качестве деталей интерьера в помещениях Главного дома.

Жительница Выборга подарила музею-заповеднику "Парк Монрепо" две изразцовые печи гончарного завода Або начала ХХ века. Своей радостью сотрудники поделились в группе музея ВКонтакте.

Известно, что 63-летняя Ирина Коновалова живет в доме с печным отоплением. От холодов ее спасали именно две печи, однако со временем они все больше требовали ремонта. Тогда Ирина решила обратиться в управляющую компанию, где посоветовали женщине установить новое современное оборудование. Чтобы исторические печи не пропадали, женщина решила отдать их музею.

Печи будут экспонироваться в качестве деталей интерьера в помещениях Главного дома. Сейчас печи находятся в мастерских Петербурга, где ведется реставрация всех печей усадебного комплекса. пресс-служба музея-заповедника "Парк Монрепо"

Ранее стало известно, что в Монрепо завершается реставрация усадебного дома и библиотечного флигеля.

Фото: ВКонтакте / Музей-заповедник "ПАРК МОНРЕПО"