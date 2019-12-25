В Монрепо завершается реставрация усадебного дома и библиотечного флигеля

К маю все работы должны быть завершены.

Интерьерам главного усадебного дома и библиотечного флигеля парка Монрепо возвращается исторический облик. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Мы уверены, что к маю эти работы будут завершены. На этапе начала реставрационных работ камины и печи, которые у нас сохранились в усадьбе, были бережно демонтированы и отправлены на реставрацию. Эти работы уже выполнены. Владимир Цой, председатель комитета по сохранению культурного наследия

В главном усадебном доме будет установлено семь изразцовых печей и три чугунных. Четыре изразцовые печи сохранились и отреставрированы в первозданном виде, три печи были восстановлены по историческим образцам. Для библиотечного флигеля также отреставрированы четыре изразцовых печи.

Кроме печей и каминов в лепном декоре отреставрированы четыре исторических консоли с масками фавнов и часть подлинного живописного фриза.

Ранее парковку у "Монрепо" решили перенести в другое место.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти