Парковку у "Монрепо" решили перенести в другое место

Изменения были внесены после встречи с местными жителями.

Глава администрации Выборгского района Валерий Савинов в своем Instagram рассказал о результатах дополнительной проработки вопроса строительства парковки у парка Монрепо. Изменения были внесены после встречи с местными жителями.

Было принято решение внести корректировку в проект капитального ремонта улицы Парковой, исключив из документации парковку на пустыре. Парковку было решено перенести на территорию между стадионом Водник и земельным участком, зарезервированным под строительство социального объекта. Пользоваться ей смогут как гости города, так и местные жители.

Уже запущена процедура оформления земельного участка, после начнётся проектирование парковки.

Валерий Савинов повторно посетил место строительства парковки у парка "Монрепо" в конце октября.

Фото: Instagram / @savinov_vg