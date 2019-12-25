Парковку у "Монрепо" решили перенести в другое место

Глава администрации Выборгского района Валерий Савинов в своем Instagram рассказал о результатах дополнительной проработки вопроса строительства парковки у парка Монрепо. Изменения были внесены после встречи с местными жителями.
Было принято решение внести корректировку в проект капитального ремонта улицы Парковой, исключив из документации парковку на пустыре. Парковку было решено перенести на территорию между стадионом Водник и земельным участком, зарезервированным под строительство социального объекта. Пользоваться ей смогут как гости города, так и местные жители.
Уже запущена процедура оформления земельного участка, после начнётся проектирование парковки.
Валерий Савинов повторно посетил место строительства парковки у парка "Монрепо" в конце октября.
Фото: Instagram / @savinov_vg
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