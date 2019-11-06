В усадьбе художника Щербова в Гатчине нашли тайник с револьвером и письмами Куприна

Личные вещи хозяина дома находились в бетонном блоке на чердаке.

В музее-усадьбе художника Павла Щербова в Гатчине обнаружен тайник с личными вещами и документами хозяина. Об этом сообщило Музейное агентство Ленинградской области.

На необычные находки наткнулась заведующая музеем в ходе реставрации помещений. В бетонном блоке на чердаке был заложен револьвер Щербова системы Smith & Wesson, ежедневник с рисунками, а также телеграммы от друга художника, писателя Александра Куприна. Кроме того, в тайне находились различные документы XVIII века.

Револьвер отправили на экспертизу сотрудникам правоохранительных органов. Оружие вернут музею, если будет установлено, что оно не боевое.

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Фото: ВКонтакте / Музейное агентство Ленинградской области