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В уборке снега в Петербурге задействовали 8 тысяч работников
Сегодня, 17:19
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nadezhda_sib

В уборке снега в Петербурге задействовали 8 тысяч работников

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Соль в чистом виде стараются использовать по минимуму.

В общей сложности выпавший снег 18-го ноября в Петербурге убирают 8 тыс. человек и 900 единиц техники. При уборке дорог упор делается на соляные растворы и песко-соляную смесь. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

В первую очередь от снега чистят подходы к многоквартирным домам и контейнерным площадкам. При необходимости внутриквартальные территории обрабатывают противогололедными материалами. 

В этом году к зимней уборке внутриквартальных территорий готовы 652 единицы техники, 1516 единиц малой механизации и порядка 7000 дворников. Всего же к работе зимой могут приступить более 1700 единиц техники. 

В четверг порывы ветра в Петербурге достигнут 18 м/с. 

Фото: diana918sim / Instagram 

Теги: осадки, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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