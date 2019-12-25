В уборке снега в Петербурге задействовали 8 тысяч работников

Соль в чистом виде стараются использовать по минимуму.

В общей сложности выпавший снег 18-го ноября в Петербурге убирают 8 тыс. человек и 900 единиц техники. При уборке дорог упор делается на соляные растворы и песко-соляную смесь. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

В первую очередь от снега чистят подходы к многоквартирным домам и контейнерным площадкам. При необходимости внутриквартальные территории обрабатывают противогололедными материалами.

В этом году к зимней уборке внутриквартальных территорий готовы 652 единицы техники, 1516 единиц малой механизации и порядка 7000 дворников. Всего же к работе зимой могут приступить более 1700 единиц техники.

В четверг порывы ветра в Петербурге достигнут 18 м/с.

Фото: diana918sim / Instagram