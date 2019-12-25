В четверг порывы ветра в Петербурге достигнут 18 м/с

Ветреная погода будет сохраняться уже третий день.

В четверг, 19 ноября, в Петербурге вновь ожидаются неблагоприятные погодные условия. Порывы юго-западного ветра достигнут местами 15-18 м/с. Об этом предупредила пресс-служба МЧС по ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

При сильном ветре рекомендуется обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска, оставлять машину в гараже подальше от деревьев и шатких строений.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить по номеру "112" или "101" с мобильного телефона.

Сегодня петербуржцы поделились в сети фотографиями первого снега.

Фото: pixabay.com