В убийстве своего отца на Камышовой улице подозревают 18-летнего петербуржца

Когда подозреваемого привезли в следственный отдел, он достал нож и попытался свести счеты с жизнью.

В квартире дома по Камышовой улице в Петербурге обнаружили тело 53-летнего мужчины. В убийстве подозревают его 18-летнего сына, передает телеканал "Санкт-Петербург" 31 января.

Отмечается, что голова скончавшегося была разбита, а на шее зафиксированы ножевые ранения. При этом накануне его дочь не могла попасть домой и якобы находилась в дворе, ожидая возможности зайти в квартиру. Ее брат в возрасте 18 лет появлялся в парадной с молотком в руках. Причастность молодого человека к совершению убийства выясняется.

Когда подозреваемого привезли в следственный отдел, он достал нож и попытался свести счеты с жизнью. Задержанного госпитализировали в шоковую реанимацию.

Помимо 18-летнего сына, у убитого есть еще один 12-летний сын и 16-летняя дочь. Супруги развелись, и дети остались с мужчиной. По словам соседей и родственников, его считали тираном.

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Фото: Piter.TV