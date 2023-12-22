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В убийстве своего отца на Камышовой улице подозревают 18-летнего петербуржца
Вчера, 23:51
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В убийстве своего отца на Камышовой улице подозревают 18-летнего петербуржца

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Когда подозреваемого привезли в следственный отдел, он достал нож и попытался свести счеты с жизнью.

В квартире дома по Камышовой улице в Петербурге обнаружили тело 53-летнего мужчины. В убийстве подозревают его 18-летнего сына, передает телеканал "Санкт-Петербург" 31 января.

Отмечается, что голова скончавшегося  была разбита, а на шее зафиксированы ножевые ранения. При этом накануне его дочь не могла попасть домой и якобы находилась в дворе, ожидая возможности зайти в квартиру. Ее брат в возрасте 18 лет появлялся в парадной с молотком в руках. Причастность молодого человека к совершению убийства выясняется.

Когда подозреваемого привезли в следственный отдел, он достал нож и попытался свести счеты с жизнью. Задержанного госпитализировали в шоковую реанимацию.

Помимо 18-летнего сына, у убитого есть еще один 12-летний сын и 16-летняя дочь. Супруги развелись, и дети остались с мужчиной. По словам соседей и родственников, его считали тираном. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге раскрыли дело об убийстве студента 29-летней давности.

Фото: Piter.TV

Теги: камышовая улица, сын убил отца
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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