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В убийстве дяди подозревается 41-летняя жительница Тихвина
Сегодня, 12:28
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В убийстве дяди подозревается 41-летняя жительница Тихвина

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Племянницу убитого задержали. В изолятор попал и сожитель девушки.

Накануне, 10 декабря, в Тихвине на улице Пролетарской Диктатуры произошло убийство. В 55-летнего мужчину выстрелила 41-летняя племянница. 

По информации Piter.tv, женщину и ее сожителя задержали. Подозреваемая рассказала, что случайно попала в родственника. Она хотела пострелять из ружья, а ее 34-летний друг пытался помешать. В итоге девушка случайно нажала на спусковой крючок и выпустила пулю в дядю.

Сейчас полицейские проверяют эту информацию. Известно, что приятель подозреваемой был несколько раз судим за  за кражи и грабежи.

Ранее на Piter.tv: петербурженка попала в больницу после падения из окна.

Фото: Piter.tv

Теги: пикалево, тихвин, убийство, улица пролетарской диктатуры
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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