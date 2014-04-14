В убийстве дяди подозревается 41-летняя жительница Тихвина

Племянницу убитого задержали. В изолятор попал и сожитель девушки.

Накануне, 10 декабря, в Тихвине на улице Пролетарской Диктатуры произошло убийство. В 55-летнего мужчину выстрелила 41-летняя племянница.

По информации Piter.tv, женщину и ее сожителя задержали. Подозреваемая рассказала, что случайно попала в родственника. Она хотела пострелять из ружья, а ее 34-летний друг пытался помешать. В итоге девушка случайно нажала на спусковой крючок и выпустила пулю в дядю.

Сейчас полицейские проверяют эту информацию. Известно, что приятель подозреваемой был несколько раз судим за за кражи и грабежи.

Ранее на Piter.tv: петербурженка попала в больницу после падения из окна.

Фото: Piter.tv